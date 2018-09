Rencontre littéraires de Bastia

Nous sommes ravis de recevoir:

- Jérôme Ferrari et Eric Vuilard, tous deux prix Goncourt,

- Philippe Jaenada, prix Femina,

- Kaouther Adimi, prix Renaudot des lycéens,

- Hervé Le Corre, grand prix de littérature Policière,

- Robert McLiam Wilson, irish Book Award,

- Et Jérémy Fel, considéré comme le plus grand espoir de la littérature de genre française, auteur de deux romans de haute volée, Les Loups à leur Porte et Helena, publié lors de cette rentrée littéraire, et objet d'un spectaculaire accueil critique et public.

Nous recevrons également Laurent Chalumeau, écrivain, journaliste, parolier et scénariste, ainsi que parrain du festival, qui animera la rencontre avec Philippe Jaenada.