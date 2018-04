Vendredi 4 mai, France Bleu vous propose de découvrir Lille à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Lille

Elle est l’une des villes emblématiques du Nord de la France, la Capitale des Hauts de France. Sa proximité avec Londres, Bruxelles et Paris lui donne un caractère cosmopolite incomparable...Son architecture, ses traditions culinaires mais surtout la chaleur de ses habitants font d’elle, une destination idéale pour changer d’air…C’est à Lille que nous partons cette semaine !

Nos intervenants sont pour beaucoup originaires du nord, quant à ceux qui n’y sont pas nés, ils sont tombés littéralement sous le charme de ce territoire

Anne-Sophie Dupont est décoratrice et native de la ville, c’est elle qui nous présente le vieux-Lille

Anne-Sophie Baryga est décoratrice de métier et lilloise de naissance. Elle vit à quelques encablures de la ville dans une maison qu’elle a fait construire exactement là, où elle rêvait de vivre enfant : SONORE : située sur le boulevard qui mène de Tourcoing à Lille

Marie est médecin anesthésiste. Passionnée de cuisine, elle a créé il y a plusieurs années une école de cuisine et un restaurant gastronomique…Il ne manquait au tableau que des chambres d’hôtes, c’est aujourd’hui chose faite avec Les Toquées: SONORE / Les chambres qui évoquent toutes un aspect de la région

Frédérique et Jean-Marc Vynckier vivent depuis plus de 20 ans dans le Nord. Lui a été l’un des premiers architectes à avoir transformé d’anciennes usines en loft, il y a de cela 40 ans. Aujourd’hui c’est leur propre loft qu’ils nous font découvrir : une ancienne teinturerie/blanchisserie des années 1900 //

Olivier Muzellec n’est pas originaire du nord, pourtant lorsqu’il s’installe dans la région dans les années 80, il tombe sous le charme de ce territoire et de son patrimoine industriel. Il entreprend alors de sauver de la destruction les anciennes usines textiles pour les reconvertir

Nous découvrirons aussi le travail de l’artiste lillois « Nanan ». Il crée des luminaires à partir de vieux phares de voitures, une manière originale de leur redonner leur vocation première : celle d’éclairer et dans un style très urbain

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Changer : On va retrouver maintenant Stéphane Millet. La problématique à laquelle il est confronté cette semaine : souligner les différentes fonctions d’un séjour

Une ancienne grange rénovée : Florence Jacek est une jeune architecte de 27 ans. Avec son mari Gauthier, ils souhaitaient offrir d’avantage d’espace à leurs enfants. Alors ils se sont éloignés à une vingtaine de kilomètre de Lille où ils sont tombés amoureux d’une ancienne grange. Tout était à faire. Le couple n’a pas hésité à se lancer dans l’aventure, réalisant près de 10 mois de travaux éprouvants pour créer leur maison de famille !

Petites touches ethniques : Masques ou coiffes de cérémonies, motifs géométriques ethniques, objets issus d’un artisanat local ou codes tribaux revisités avec une touche de modernité ... et si cette saison on jouait la carte voyage dans nos maisons…On va vous donner quelques pistes pour y parvenir

Simon Gremelle – Sculpteur sur bois : On va rester dans le Nord pour découvrir le travail de Simon Gremelle, un artisan passionné le bois. Dans son atelier de Caudry, il conçoit et fabrique des créations uniques, au design épuré, fruit d’un mélange entre l’amour du bois et la passion de le travailler. Il réalise des panneaux muraux d’une grande beauté mais aussi du mobilier… Je vous laisse apprécier son travail

Lumières d’ambiance : On va continuer à parler luminaires et s’intéresser à ceux qui permettent de créer une ambiance feutrée et douce ou bien de mettre en valeur des objets décoratifs… C’est le cas des lampes à poser….Plusieurs modèles ont retenu notre attention

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 11 mai à 20h50. Noirmoutier sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.