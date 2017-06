Limoges Streetball Session les 1er et 2 juillet Place de la République à Limoges avec France Bleu Limousin

L'association Streetball Session organise à Limoges un week-end devenu incontournable pour tous les basketteurs amateurs et professionnels souhaitant se mesurer entre eux.

France Bleu Limousin sera en direct de la place de la République Samedi 1er Juillet de 16h à 19h pour la première journée du Streetball Session .

2 jours de basket avec des tournois ouverts à tous les 1er et 2 juillet place de la République à Limoges - ©Streetball Session FB

Au Programme du Samedi 1er juillet

tournoi 5x5 Masculin Pro/AM - Qualif Finale Nationale du Réseau 2017

17h - Le Vanity Dunk Contest

Match d'exhibition Handisport suivi du Match de Gala : Idea Game For KIids avec le Centre de Droit et Économie du Sport de Limoges et l'association Les Défis du Sport.

Le dimanche 2 juillet

Tournoi 3x3 Open/Mixte

match de Poule puis deux phases finales selon classement.

Un évènement haut de gamme et mémorable et gratuit

Un tournoi avec une dotation pour l'ensemble des joueurs et des joueuses

Une aire de jeu sécurisante et homologuée par les Fédérations de Basket

Un espace détente et restauration de qualité et agréable

Une ambiance musicale

Des gradins et un espace public confortable pour profiter des rencontres sportives

Un match de gala réunissant des grands sportifs français qui viendront en nombre faire le show

Du fun et des récompenses ! - ©Streetball session FB

Les origines du StreetBall

Les origines exactes de streetball sont inconnues. Ce que nous savons avec certitude, c’est que le jeu s’est enraciné dans les régions ou le basket-ball était déjà très présent, comme New-York et Washington. En 1950, un professeur de Harlem nommé Holcombe L Rucker a commencé par organiser un tournoi de basket-ball dans le parc du quartier pour aider les jeunes défavorisés à poursuivre une carrière à l’université. Le lieu est ensuite devenu la meilleure ligue de basketball d'été, attirant des talents comme Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Julius Erving, Allen Iverson, Kobe Bryant, LeBron James ou John Wall qui ont fait carrière en NBA.

Le un-contre-un, symbole du streetball - CC-PixelManiatiK

Les terrains de streetball les plus connus sont ceux de Venice Beach (Los Angeles, Californie, États-Unis d'Amérique) et Rucker Park (Harlem, New York, États-Unis d'Amérique)... et, cet été...La place de la République à Limoges !!!!