Lire à Limoges 2019 avec France Bleu Limousin

Voici un nouveau temps fort de la programmation culturelle de la Ville de Limoges."Lire à Limoges", un salon classé parmi les dix plus grandes fêtes du livre en France. Le joli mois de Mai démarre sous le signe de la plume avec France Bleu Limousin.

3 jours de Littérature sur le champ de Juillet de Limoges

Cette année, "Lire à Limoges" aura pour thème central la famille avec les idées sous-jacentes de transmission, d’héritage, d’hommage, d’émancipation mais aussi l’hospitalité dans le cadre de la Masterclass avec les lycéens, organisée en partenariat avec Philosophie Magazine.

Son président sera le célèbre romancier David Foenkinos.

Il viendra présenter son dernier roman « Deux sœurs ». Il sera entouré d'invités d'honneur tel que Franck Thilliez, Philippe Besson, Raphaëlle Giordano, Bernard Werber, Laurent Gounelle, ou encore Jean Teulé et Anne Goscinny...en tout, 17 auteurs pour assurer plus de soixante-dix rencontres, des tables rondes, des grands entretiens, des animations variées et bien sûre des échanges avec le public toujours aussi nombreux.

Près de 300 auteurs sous le chapiteau du Champ-de-juillet. Le public sera invité à venir les rencontrer autour de dédicaces. La liste complète ici

Comme chaque année, « Lire à Limoges » mettra également à l’honneur la BD et la littérature jeunesse avec de nombreux ateliers et spectacles sous chapiteau.

La philo à l'Opéra

Après Raphaël Enthoven et Michael Fœssel, c'est au tour de Fabienne Brugère de proposer la MasterClass, le rendez-vous désormais incontournable de "Lire à Limoges". Ce professeure de philosophie à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis depuis septembre 2014, membre du comité de rédaction de la revue Esprit qui dispense des cours dans les Universités de Hambourg, Munich et Québec proposera une réflexion philosophique depuis la définition même de l’hospitalité, son étymologie révélant d’emblée une ambiguïté et des contradictions que la réalité n’a de cesse de confirmer.

📣Professeurs de philo, de français, professeurs documentalistes📣

Passez le message à vos élèves!

📣Parents, tontons et tatas, papis et mamies, grands frères, grandes soeurs📣

Passez le message à vos jeunes!!

La MasterClass s’adresse en priorité aux lycéens mais reste néanmoins ouverte à tous. Rendez-vous vendredi 3 Mai dès 14h à l'Opéra de Limoges.

Cette année, un Petit Nicolas en occitan !

Le Petit Nicolas fête ses 60 ans cette année ! Ce personnage fait aujourd’hui partie de notre patrimoine littéraire. Avec 15 millions d’exemplaires vendus à travers le monde depuis sa création en 1959, des milliers d’enfants ont découvert le plaisir de la lecture avec les aventures du célèbre écolier et c'est à l'occasion de "Lire à Limoges" qu'une édition en occitan verra la jour chez Imav Éditions. "Lo Pitit Nicolau en lemosin " un ouvrage qui s’adresse à toutes les générations et à tous ceux qui ont à cœur de faire vivre leur patrimoine linguistique.

La langue d'Oc pour illustrer le Petit Nicolas aux éditions Imav - ©Lire à Limoges FB

Du 3 au 5 mai, un programme dédié au Petit Nicolas sera proposé à Limoges. Découvrez le ici

Le prix Régine Deforges

Porté conjointement par la Ville de Limoges et les enfants de l’auteure aussi co-présidents du jury, Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler, le prix Régine Deforges récompense un premier roman écrit par un auteur francophone.

La remise officielle du Prix a lieu, chaque année, dans le cadre du Salon Lire à Limoges.

Cette année, le jury à choisi de décerner le prix, pour sa 4e édition, à Jospeh Ponthus avec son premier roman À la ligne (La Table ronde). À l’occasion de l’édition 2019, seront commémorés les cinq ans de la disparition de Régine Deforges.

🏆Nous étions présents lors de l'annonce du Prix Régine Deforges : l'émotion de Joseph Ponthus et son bonheur faisait plaisir à voir. Nous partageons avec vous quelques photos souvenirs de cette soirée, en attendant de l'accueillir sur le salon. pic.twitter.com/xGjf9a1qpu — Lire à Limoges📚📖 (@LireALimoges) April 6, 2019

Lire à Limoges Les 3, 4 et 5 mai sur l'esplanade du Champ de Juillet mais aussi :

À l'Opéra de Limoges 48 rue Jean-Jaurès / Limoges

48 rue Jean-Jaurès / Limoges À l'Espace Simone-Veil 2 rue de la Providence / Limoges

2 rue de la Providence / Limoges À la Bibliothèque Francophone Multimédia 2 Place Aimé Césaire / Limoges