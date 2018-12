Livrez la galette à la personne de votre choix avec France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard vous propose de livrer la galette à la personne de votre choix

Vous voulez faire une surprise à la personne de votre choix? Vous voulez lui faire livrer une galette à l'occasion de l'épiphanie?

Alors c'est très simple : A partir du 31 décembre 2018, appelez le 03 84 22 82 82 pour inscrire la personne de votre choix. Vous pourrez alors choisir le jour et l'heure de votre choix . Vous aurez le choix parmi les jours de la semaine entre le 7 janvier et le 11 janvier inclus et parmi 2 horaires imposés : 7h50 et 17h30. Dans la limite des places disponibles, votre inscription sera prise en compte.

Il vous suffira alors de nous communiquer vos coordonnées complètes et les coordonnées complètes de la personne à qui nous devrons livrer et on s'occupe de tout !!

Alors n'hésitez plus et appelez nous rapidement à partir du 31 décembre pour réserver!!