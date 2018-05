LMAT : Adoptons des gestes simples écomotivés et écocitoyens. Respectons les règles de sécurité

Par Pascal Cléro, France Bleu Mayenne

Tous ENSEMBLE pour cette seconde édition de la Mayenne à Table, plus que jamais soyons respectueux de ce site naturel sans courir de risques inutiles et faisons de ce 14 juillet 2018 le plus beau de ses souvenirs !