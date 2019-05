LMAT #LMAT2019 – Les communes participantes

Cette année la Mayenne à table voit large, et élargit ses frontières afin d’être au plus proche de chez vous !

14 communes se sont mobilisées afin de vous accueillir dans les 4 coins du halage pour l’événement de l’été !

C’est au tour de la guinguette de faire sa place à la Mayenne à Table !

Après sa création en 2016, La Mayenne à Table, qui avait reçu le prix de la plus grande nappe du monde par le Guiness Book Record, s’est installée comme un événement incontournable du paysage mayennais durant l’été. C’est une journée conviviale et fédératrice que 3 nouvelles communes vont rejoindre en 2019 : la Haie-Traversaine, Sacé et Colombier-du-Plessis !

Cette année, une pléiade d’activité sera proposée pour toute la famille.

Au programme, animations pour enfants, activités nautiques et de nombreux feux d’artifice !

Bien sûr, la nappe, incontournable de l’événement, sera encore une fois mise à l’honneur. Cette année, sur le thème de la guinguette, alors à vos nœuds-papillon, chapeaux et cravates !

Évidemment, il faudra encore une fois compter sur des fidèles participants de la Mayenne à Table, Ambrières-les-Vallées, Mayenne, Montgiroux, Montflours, Changé, Laval, Entrammes, Origné, La Roche-Neuville, Château-Gontier-sur-Mayenne et Ménil seront à nouveau de la partie !

C’est avec plaisir qu’ils accueilleront de nouveau les Mayennais (et tous les autres intéressés) pour une journée pleine de divertissement, sous le signe de la bonne humeur.

Retour en image sur l’édition précédente :

Photographie de la ville de Changé - LMAT 2018

Photographie de la ville d'Origné - LMAT 2018

Photographie de la ville de Château-Gontier - LMAT 2018