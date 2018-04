Après une première édition en 2016 qui lui a valu le record du "Plus Grand Pique-Nique du Monde", la Mayenne à Table revient dans une toute nouvelle formule. Le samedi 14 juillet 2018 on se rejoint tous ensemble pour partager un repas lors d'un pique-nique de la fraternité.

Laval, France

En 2018 c'est vous qui invité !

Pour cette seconde édition, c'est vous Mayennais d'ici et d'ailleurs c'est vous qui conviez vos amis à venir vous rejoindre le long des 85 km du chemin de halage de la rivière Mayenne.

Invitez vos contacts en Mayenne mais aussi d'ailleurs. Les plus rassembleurs seront récompensés.

On compte sur vous !

Pré-inscrivez-vous et envoyez vos invitations

Avec les trois cartes postales LMAT collector téléchargeables rassemblez le plus de monde autours de vous, des cadeaux attendront les meilleurs rassembleurs. Vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous pré-inscrire et d'inviter vos contacts via notre formulaire en ligne ci-dessous.

Vous pourrez également vous procurer les cartes postales collector, directement auprès de France Bleu Mayenne, de nos partenaires et dans de nombreux points de dépôt du département.

