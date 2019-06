LMAT2019 - Les animations pour les plus petits

Comme chaque année, l'événement de l’été la Mayenne à table prévoit des loisirs pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

De nombreuses activités pour les enfants !

En 2018, grâce à la mobilisation de tous, la Mayenne à table comptait plus de 10 000 participants.

Et en 2019, c’est un rassemblement plus grand ! plus important ! plus solidaire ! Et parmi les nombreux participants, beaucoup d’enfants !

C’est pour cela que cette année, les animations pour les enfants sont riches et vont ravir les petits comme les grands. Ce sera l’occasion de faire des découvertes, des rencontres durant un moment convivial et fraternel.

On vous dévoile quelques-unes des activités planifiées dans plusieurs de vos communes !

Pour les plus créatifs :

● Animation avec peinture acrylique

● Des animations avec Kidiklik

Pour les plus sportifs :

● Initiation au tir à l’arc

● Balade à vélo

● Baptêmes et balades à poney

● Structures gonflables dans différentes villes

Pour les plus compétitifs :

● Concours de lancer d’avions en papier

● Cerfs-volants et drones

● Jeux en bois, jeux scandinaves

● Kermesse villageoise

Retrouvez le programme complet de votre ville ou commune courant juin !