Luc Abalo invité d'honneur de Elbeuf sur fête 2017 avec France Bleu Normandie

Le handballeur français Luc Abalo sera à Elbeuf le dimanche 10 septembre 2017.

Elbeuf sur Fête rassemble, chaque année, près de 40 000 visiteurs autour d’animations pour tous avec trois jours de braderie commerciale.

Foire Saint Gilles

Du 2 au 24 septembre, Champ de Foire

Feu d’artifice : samedi 9 septembre à la tombée de la nuit, Voie de la déclaration universelle des Droits de l’Homme

Demi tarif les mercredis 13 et 20 septembre

Visite guidée

Elbeuf, sous les draps la Seine !

Elle a le charme des villes du bord de Seine qui offre ses coteaux naturels et le rouge brique de ses cheminées. Attention, elle peut vous emmener dans une extraordinaire aventure… industrielle ! Elbeuf, cité drapière vous dévoile ses richesses.

Samedi 9 septembre à 15h, rendez-vous jardin Youinou, rue Boucher de Perthes

Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Ouverture de saison en plein air

Bords de Seine

Parcours artistique guidé par une déambulation et des escales musicales de la fanfare New Orleans Les Fonk Nola.

Quartier du Puchot | Entre la rue Anatole France et la rue du Puchot

La Spire - Cie Rhizome / Chloé Moglia

Performance monumentale en milieu urbain / en plein air

Une immense spirale prend place au cœur du quartier du Puchot à Elbeuf. Ce ressort démesuré, à la fois monumental et aérien devient le terrain de jeu de six acrobates qui entreprennent de traverser le chemin qu’il trace, de se suspendre à ses 6m de hauteur. Parenthèse enchantée dans l’agitation du monde, leur gestuelle suspend le cours du temps et crée un instant de liberté intense.

Samedi et dimanche à 15h (40 min)

Jardins de l’Hôtel de Ville d’Elbeuf | Côté rue Pierre et Marie Curie

Landscape(s)#1 - Cie La Migration

Duo de funambules voltigeurs / en plein air

Installés sur une étonnante structure, deux hommes se lancent dans un vertigineux mouvement de grand balancier, toujours sur le fil de l’équilibre. L’immense pendule s’emballe ou se stabilise, s’envole ou se balance au cœur d’un paysage de bord de Seine à redécouvrir pendant cet instant hautement acrobatique et poétique.

Samedi et dimanche à 16h (30 min)

Escale musicale - fanfare Les Fonk Nola

Samedi et dimanche à 16h30 (20 min)

Parvis du Cirque-Théâtre d’Elbeuf | 2 rue Augustin Henry

Escale musicale - fanfare Les Fonk Nola*

Samedi et dimanche à 17h15 (15 min)*

Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Je ne peux pas mourir – Mais qui peut bien vivre en pleine lumière ? Marlène Vogele, Anahi las Cuevas et Lucie Lastella / Cie la Geste

Trio acrobatique et aérien / au Cirque-Théâtre d’Elbeuf

Issu de la 28ème promotion du Centre National des Arts du Cirque, ce trio féminin tisse le fil de la destinée humaine, entre chute et envol, entre les accents célestes du trapèze, la suspension du cerceau aérien et la rotation vertigineuse de la roue Cyr.

Samedi et dimanche à 17h30 (20 min)

Présentation de la saison au Cirque-Théâtre d’Elbeuf : samedi à 17h50

Billetterie : s amedi et dimanche de 14h à 19h30

Infos : 02 32 13 10 50

Clubs sportifs et associations dimanche 10 septembre

Village des associations

Village handball et shows

Podium des activités gymniques, dansées et musicales

VTT trial

Podium arts martiaux

Rings de boxe...

L'invité d'honneur

Luc Aballo - (c)Kuebi-Armin-Kuebelbeck

Luc Abalo, handballeur français évoluant en équipe de France depuis 2005.

Ses atouts : une détente phénoménale et des appuis rapides lui valent le surnom de Luc Skywalker Abalo ou l'homme-élastique.

Palmarès :

3 titres européens (2006, 2010, 2014)

3 titres mondiaux (2009, 2011 et 2017)

2 médailles d’or olympiques (2008, 2012)

Dimanche à 11h le rendez-vous est fixé rue de la République au « Bout du couvent ». Toute l’après-midi, l’invité d’honneur visite les différentes animations proposées. Aux environs de 16h-16h30, Luc Abalo sera présent sur le stand de l’OMS pour signer des autographes.