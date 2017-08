Lucien Pfaffenhoff de Molsheim, malgré-nous

75 ans après l'incorporation de force des alsaciens dans l'armée allemande, France Bleu Elsass vous propose les témoignages des Incorporés de Force, enregistrés en 2012.

Réécoutez Lucien Pfaffenhoff de Molsheim vous raconter son incorporation de force et la débâcle de la bataille d’Orel-Belgorod. Egalement appelée Bataille de Koursk, qui fut un front en saillant de plus de vingt-trois mille kilomètres carrés.

Neuf cent mille hommes, dix mille canons et mortiers, plus de deux mille avions et deux mille cinq cent chars pour le IIIe Reich. Et du côté russe : trois mille trois cent chars, une armée d’infanterie qui regroupait un million trois cent mille hommes, dix neuf mille canons et mortiers. Deux millions de combattants sur un front long de deux cent soixante-dix kilomètres.

Lucien Pfaffenhoff en a réchappé. D'autres alsaciens n'ont pas eu cette chance.