Ludiquest, le festival du jeu de Saint-Étienne revient pour une troisième édition. Rendez-vous les 26 et 27 dans le Hall A du parc des expositions de Saint-Étienne.

Un groupe de passionnés a pour but de transmettre son amour du jeu, des jeux. Quelque soit votre âge, votre provenance, vous êtes tous les bienvenus pour passer un moment agréable.

Dans le Hall A, et ses 2000m², du parc des expositions de Saint-Étienne, tous les types de jeux sont présents, vous pourrez jouer et participer à des tournois, vous trouverez des boutiques, des conseils, et toutes les nouveautés du moment.

Ludiquest à Saint-Étienne, les 26 et 27 mai, de 10 à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.