Venez flâner dans les ruelles pittoresques du village de Borgo et aller à la rencontre des nombreux créateurs, artisans, peintres, sculpteurs, photographes.

Tous les ans, en août, les ruelles et la place de l’église se transforment pour accueillir le public de plus en plus nombreux au fil des éditions. Les ruelles sont mises en valeur, ou inversement, par une sélection de créateurs, artisans, peintres, photographes…

Sous l’église, la scène trouve naturellement sa place et les groupes mettent l’ambiance.

L'ambiance sera pop rock

Pour ce 5e show, ils seront 7 à se partager la scène sur 2 soirées qui resteront, comme toujours, inoubliables. Jouer dans un cadre comme celui là est un véritable plaisir pour ses artistes. Et pour le public, c’est une expérience unique, avec sa scène en plein cœur du village et cette atmosphère festive.

Vendredi

➢ JB EL DIABLO

➢ BASTIA BLUE BAND

➢ CLEMENT ALBERTINI & CO

➢ JEAN-CHARLES AVAZERI

Samedi