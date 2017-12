Loudéac, France

Lorsque le premier Star Wars sort en 1977, Ludovic Siou est trop jeune pour aller le voir au cinéma. "J'ai le souvenir que lorsque j'allais à l'école, je passais devant cette affiche qui me faisait vraiment vraiment rêver !". Trois ans plus tard, l'Empire conte-attaque. Ludovic découvre enfin Star Wars au cinéma. "Quand j'ai découvert ça sur grand écran, ç'a été véritablement un choc visuel. A 10 ans, voir ça, c'était impressionnant", se souvient l'instituteur loudéacien. "Il y a une quarantaine d'années, il y avait peu de films avec ces ambiances là, on était facilement impressionnables. Dark Vador, c'était un personnage qui faisait peur et en même temps qui fascinait".

Quarante ans plus tard, Ludovic Siou nous reçoit en tee shirt Star Wars chez lui à Loudéac, à l'étage de sa maison, au milieu de centaines d'objets ou de figurines se rapportant à la saga. Ses quatre enfants aussi sont des fans, la chambre de son fils aîné ressemble à un vaisseau spatial... Et évidemment ce mercredi soir Ludovic Siou, maitre comme l'appelle ses élèves, sera au cinéma pour voir le dernier film de la saga. "Pour une fois, j'ai essayé de résister à tous les spoilers, j'ai vu quand même une bande-annonce mais je ne sais pas trop à quoi m'attendre".