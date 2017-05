Mamans en Fête un événement France Bleu

En mai avec France Bleu et aux côtés d'Apprentis d'Auteuil, on se mobilise pour les mamans !

Tout au long du mois de mai, l’opération caritative "Mamans en Fête" vise à financer et à valoriser les actions de prévention d'Apprentis d’Auteuil au profit des parents en difficulté et plus spécifiquement des mamans fragilisées, en donnant une dimension solidaire à la Fête des Mères.

En mai, rejoignez la chaîne de solidarité Mamans en Fête !

Les différentes initiatives proposées vous permettent de faire partie de cette grande chaîne de solidarité. De l'achat solidaire au bénévolat en passant par les braderies, il y a sûrement un événement pour vous.

Mobilisez-vous tout au long du mois de mai

1 sms envoyé = un don réalisé au profit de Mamans en Fête !

Cette année pour soutenir les mamans et familles en difficulté, rien de plus simple ! Effectuer un don de 3€ depuis votre téléphone, en envoyant MAMAN par sms, au 92 150.

J'achète solidaire

Plusieurs enseignes ont choisi, pendant tout le mois de mai, de faire vivre Mamans en Fête dans leurs points de vente à travers des opérations caritatives.

Pour en savoir plus Mamans-en-fete.org

Je soutiens le projet de mon choix

Une journée spéciale pour les familles : A l’occasion de Mamans en Fête, participez au financement d’une journée dédiée aux familles isolées de la Maison Sainte Odile à Lingolsheim dans l’agglomération de Strasbourg.

Pour en savoir plus et participer



Pour en savoir plus et participer

Pour en savoir plus et participer

Pour en savoir plus et participer

Je participe aux braderies solidaires

Samedi 20 et 27 mai, 9 braderies solidaires seront organisées simultanément à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg et Toulouse. Ces magasins éphémères mettront en vente les milliers de produits neufs maison, mode, beauté et enfant offerts par de grandes marques pour financer des projets locaux d’aide aux familles fragilisées.

Les braderies solidaires samedi 20 mai

La braderie solidaire de Lille , place Louise de Bettignies, de 10h à 18h

La braderie solidaire de Lyon , place Antonin Poncet, de 10h à 18h

La braderie solidaire de Chartres , esplanade de la Résistance, de 10h à 18h

La braderie solidaire de Marseille , gymnase Le Prieuré, de 9h à 19h

La braderie solidaire de Toulouse , square Charles de Gaulle, rue Alsace Lorraine, de 9h à 19h

La braderie solidaire de Montdidier , gymnase Le Prieuré, de 9h à 19h

, gymnase Le Prieuré, de 9h à 19h La braderie solidaire de Nantes, place de Bretagne, de 10h à 19h

Les braderies solidaires samedi 27 mai