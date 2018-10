Carentan, France

Pour la 10ème fois, Mange ta Soupe remet le couvert. A l’image de ce plat familial et convivial, qui rassemble et réchauffe les gens, la Fête de la soupe veut favoriser les rencontres, tisser des liens et éveiller les consciences sur nos comportements quotidiens.

Mange ta Soupe à Carentan les Marais est un évènement pédagogique, interactif et festif.

Au programme de Mange ta soupe 2018 à Carentan :

Un menu gastronomique vous est proposé pour la 10ème édition du festival : un marché de produits locaux, des ateliers culinaires, des dégustations, un vide-jardins, des concerts, un apéro-bulots, un pique-nique familial au cœur du village, un atelier bricolage entre autres, sans oublier LE grand concours de soupes!

Cette année, les cucurbitacées sont au centre de la table du festival : potirons, pâtissons, citrouilles, butternut …sont les légumes phare de Mange ta soupe ! 2018.

A noter : Samedi à partir de 20h30 une soirée café-concert à la salle des fêtes de Carentan avec Butternut Trio :

et le groupe brestois Mange ta soupe :

A l'issue de la soirée, une dégustation gratuite de soupe à l'oignon sera proposée.

Le programme complet de la Fête de la soupe, du 19 au 21 octobre 2018 est sur Mange ta soupe ! 2018

L'actualité de l'association Mange ta soupe qui organise le festival à Carentan est sur le Facebook Mange ta soupe