Manifestations en Côte-d'Or : Du 16 mars au 17 mars 2019

La fête du crémant et tape chaudrons à Chatillon sur Seine, samedi 16 mars 2019

Une fête vineuse et un carnaval se marient, le temps d'une journée à l'orée du printemps pour le plaisir des petits et grands et l'entrée est gratuite !

Le 13éme édition Italiart jusqu'au 31 mars 2019, le plus important festival artistique italien de France italien de France

La magie de l'Italie à découvrir dans notre ville de Dijon !

Autres manifestations en Côte-d'Or

Le grand loto du stade dijonnais à Longvic, samedi 16 mars 2019, au chapiteau du stade bourillot , ouvertures des portes à 18h

Vide- grenier à Varois et Chaignot de 8h à 18h à la salle et gymnase Pierre Aubert

La journée jeux à Perrigny les Dijon, samedi 16 mars 2019 , de 15h à 20h pour les petits et les grands

Venez passer un bon moment en famille !

L'exposition des métiers d'art " Longchamp demain" à Longchamp, samedi 16 mars et dimanche 17 mars 2019 à la salle des fêtes

Venez nombreux rencontrer ces créateurs et admirer leurs œuvres, ils seront ravis de vous renseigner sur leur savoir-faire !

