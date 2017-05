Mano a Mano à la Radio

Du 02 au 23 juin, à l'occasion de la Feria de Nîmes, France Bleu Gard Lozère accueille dans ses locaux, l'exposition Mano à Mano de deux artistes nîmois, Michel Tombereau et José Pirès.

José Pirès

José Pirès peint, sculpte, grave, découpe, dessine en silence ou en musique son chant intérieur, son apologie du rêve face à ce qui nous en éloigne. Sa création emprunte parfois aux mythes et aux symboles cultuels. Sa vision onirique nous ouvre des mondes intimes, l’imaginaire mêlant au souvenir sa part d’infini. L’artiste explore la matière et les volumes, la forme et la couleur, à la recherche d’une grâce.

Né à Nîmes, franco-brésilien, José Pirès partira faire ses études d'art à Rio de Janeiro avant de revenir aux Beaux-Arts de Nîmes sous l'égide de Claude Viallat. Ses sujets de créations concernent les mythes, les signes, les symboles et les traces du passé. La mythologie et les scènes où se côtoient l’homme et l’animal sacralisé sont souvent présentes et forment la trame sensible de son œuvre à visée poético – philosophique, à mi chemin entre la mémoire et l’oubli.

José Pirès

Michel Tombereau

Pendant longtemps, Michel Tombereau a mené une double vie. A la fois enseignant en sciences et vie de la terre et peintre. Depuis 10 ans maintenant, il se consacre exclusivement à ses pinceaux et multiplie les expositions en France et à l'étranger.

Les toiles de Michel Tombereau, hautes en couleurs, à son image, portent essentiellement sur la tauromachie, la botanique et sa ville de Nîmes. Amateur de vin, il réalise aussi des étiquettes pour ses amis des Costières de Nîmes ou des Côtes du Rhône. Grand aficionado, Michel Tombereau a également tenu cinq ans durant la célèbre Bodega du Poète et, en 2006, c'est lui qui a été choisi pour réaliser l'affiche de la Féria.

Michel Tombereau

Mano a Mano Pirès/Tombereau

Du 02 au 23 juin, vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir les œuvres de Michel Tombereau et José Pirès, dans les locaux de France Bleu Gard Lozère, 10 boulevard des arènes à Nîmes.

Entrée libre.

Renseignements : 04 66 21 36 37.