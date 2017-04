Marathon de Nantes : Un weekend running à vivre et à courir avec France Bleu Loire Océan

France Bleu Loire Océan plus sportive que jamais pour vous faire vivre en direct l'ensemble des épreuves du Marathon de Nantes 2017. Suivez en direct dès les Foulées de l’Éléphant ce samedi soir 29 avril, ce grand weekend de courses à pied dans les rues de Nantes.

France Bleu Loire Ocean sera en direct du marathon de Nantes les 29 et 30 avril. Le samedi soir de 20h30 à 23h pour vivre la course nocturne, puis le lendemain dimanche de 8h à 12h30.

Samedi 29 avril - 21h30 - Les Foulées de l’Éléphant

Cette épreuve qui se déroule en nocturne ouvre le bal des quatre épreuves proposées aux adeptes de la courses à pied. Après une première édition couronnée d’un énorme succès, nouveau rendez-vous sous les Nefs des Machines de l’Ile dans une épreuve nocturne avec de nombreuses animations musicales sur le parcours.

Notre animateur Xavier Simon participera et commentera en Direct sa course, ses Foulées de l’Éléphant.

Toutes les infos : ► Foulées de l’Eléphant 2017 ► Le Parcours 2017

Xavier Simon dans la course avec Charly Triballeau © Radio France - DR

Dimanche 30 avril - 8h30 - Le Semi-Marathon et le Marathon

Après une année 2016 record, le Marathon de Nantes et ses 3 épreuves annexes accueilleront pour la 37ème édition plus de 16000 coureurs de la France entière, une occasion unique de s’approprier la ville, sur des parcours 100% urbains. Et où chaque coureur en gardera un souvenir mémorable !

Un parcours dans un décor incomparable

Pour le Marathon, c'est pas moins de 4000 coureurs qui viennent relever le défi de la mythique distance des 42,195 km. La ville de Nantes offre un cadre incomparable avec la promesse de réaliser une visite touristique entre sites culturelles et historiques en passant, par les Machines de Nantes, aux pieds de la Cathédrale, de la Tour Lu mais également par le Jardin des Plantes.

Une fête du running ouverte à tous qui accueille plus de 16 000 participants !

Pour rendre cette belle fête du running accessible au plus grand nombre, une quatrième épreuve est également proposées en parallèle du Marathon dans une course en équipes et en relais: le Marathon Relais Groupama.

Épreuve destinée et réservée aux entreprises qui souhaitent voir se rassembler et fédérer leurs collaborateurs autour d’un challenge original.

A lire également : ► Insolite : Marathon de Nantes-2017, des vidéos d'encouragement projetées sur écran géant au 40e km