Inscrit au calendrier du comité départemental d’athlétisme de la Corse du Sud avec le label régional FFA, soutenu par la ville de PORTO-VECCHIO, la Commune de LECCI et le club support de l’ASPVA, l’édition 2018 du Marathon international de Porto-Vecchio aura lieu le dimanche 21 octobre prochain pendant les vacances scolaires de la Toussaint.

Premier et plus grand événement du calendrier sportif Corse hors stade, le Marathon international de Porto-Vecchio se différencie par un parcours technique et déjà mythique grâce à ses points de vue inoubliables sur les plus belles plages de la Corse du Sud, celles de St Cyprien, de Palombaggia et son arrivée à Santa Giulia les pieds dans l’eau.

Avec 4 distances : un marathon, un semi, un 10km et une marche sportive de 8km, le marathon de Porto-Vecchio est une grande fête de la course à pied et permet à tous les coureurs de participer, quelque soit leur âge et leur niveau.

Le départ du marathon sera donné à 8H de Lecci, du semi à 9H45 au port de commerce de Porto-Vecchio, le 10km et la marche à Palombaggia à 9H30 et l’arrivée étant à Santa Giulia pour les 4 distances.