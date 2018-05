Pour cette 17ème édition des « Les Fleurs de Mai », la thématique est : le bégonia.

Plus de 60 producteurs et 150 000 végétaux sur plus de 30000 m² dans le centre-bourg de Saint-Benoit.

Un beau bégonia © Getty - Jose A. Bernat Bacete

Écouter l'interview de Martial Michaud, Directeur des services techniques de Saint-Benoit. Copier

Programme

Conférences données par l’association AFA BEGO, au Prieuré, Dortoir des Moines (30 min)

Samedi 05 mai à 15h30

Dimanche 06 mai à 10h30 et 15h30

Atelier "bouturage" au Dortoir des Moines (15 à 20 min)

Samedi 05 mai à 10h30, 15h et 16h30

Dimanche 06 mai à 11h30, 15h et 16h30

Rendez-vous

Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018

Saint-Benoit (centre ville, de la place du 8 mai 1945 au parking Saint-Nicolas, en passant par l’abbaye et le cloître du Dortoir des Moines).

Entrée gratuite pour tous

Infos pratiques

Navette gratuite de 13 h 30 à 18 h depuis le parking de La Hune, 1 Avenue du Champ de la Caille

Rendez-vous stand ANCRE : Aide gratuite pour transporter vos plantes jusqu’aux voitures avec les jeunes de l’association ANCRE