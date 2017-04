Marché aux fleurs de Ghisonaccia

6ème édition

Ce marché dédié aux fleurs, aux végétaux de toutes sortes et au jardinage signe de manière festive et colorée l’entrée dans le printemps. Les organisateurs ont souhaité orienter cette édition 2017 vers une sensibilisation du public au patrimoine écologique, aux enjeux du développement durable et à la valorisation des plantes de l’île. Au printemps la nature s’éveille, nous souhaitons alors apporter des nouveautés, embellir nos espaces naturels et nos jardins. Apprenez de nouvelles techniques de jardinage, embellissez votre jardin ou votre balcon, émerveillez-vous devant cet univers végétal !

Pépiniéristes, fleuristes, spécialistes de matériel de jardinage, ambassadeurs du tri et compost, troc de plants et de graines, piscines, jus de fruits exotiques et de saison, huiles essentielles, compost, plantes vivaces aromatiques et du maquis, biodynamie, mosaïque d’art et, de nombreux autres rendez-vous.