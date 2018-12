Marché de Noël fermier à Metz : préparez les fêtes avec nos producteurs mosellans

Rendez-vous immanquable des gourmets (et gourmands !) mosellans, retrouvez le traditionnel Marché de Noël fermier des producteurs les samedi 8 et dimanche 9 décembre prochains à Metz. Préparez les fêtes de fin d'année avec les meilleurs produits fermiers de Moselle !

Organisé par l'association "Agriculture et Tourisme", avec le soutien de la Chambre d'agriculture, retrouvez le grand marché fermier de Noël les samedi 8 et dimanche 9 décembre, avenue André Malraux à Metz, de 10h à 18h.

21e édition du marché de Noël fermier

Plus de 30 exposants producteurs fermiers de Moselle vous accueilleront et vous proposeront leurs produits de qualité pour vous régaler, ainsi que vos convives, lors des fêtes de fin d'année.

Vos bons d'achat à gagner sur France Bleu Lorraine

Chaque jour dans l'émission "On cuisine ensemble" entre 10h et 11h, gagnez votre bon d'achat de 40€ à dépenser sur les différents stands du marché de Metz

Il y a de quoi en avoir l'eau à la bouche, quels que soient les goûts :

Volailles festives (Ferme de Chantereine à Vernéville, Ferme du Grand Pré à Lorry Mardigny...)

Foie gras (Ferme Porten à Manderen, Ferme Monier à Fraquelfing...)

Escargots (L'Escargot dans la prairie à Longeville-les-St-Avold...)

Truffes (Ferme de Navi à Bislee...)

Charcuterie fermière et viande (Ferme de Brier à Havange, Ferme de la Forêt à Voyer...)

Fromages et produits laitiers (Ferme des 3 Chênes de Wintersbourg, Ferme de Champelle de Vittoncourt...)

Légumes et jus de fruits (Les Jardins Vitrés à La Maxe)

Vins et alcools (Domaine Buzea à Ancy-sur-Moselle, Domaine Sommy à Fey)

Épicerie fine et miels (huiles, confitures, macarons, pains d'épices...

Vous pourrez également retrouver quelques stands non alimentaires - et pourquoi pas trouver quelques idées de cadeaux de Noël - comme des cosmétiques au lait d'ânesse (Mosell'Ane à Foulcrey) ou de jument (La Voie Lactée à Volmunster) et des articles en laine mohair, tissages ou encore tricots (Ferme de la Witz à Adelange).

Retrouvez les exposants présents dans le programme ci-dessous.

Accès : Parking de la Chambre d'Agriculture de Moselle, à 500m de la Gare SNCF direction Verny-Marly. Parking gratuit - Chapiteau chauffé

Retrouvez aussi les différents producteurs mosellans sur le Marché de Noël fermier de Sarralbe les 15 et 16 décembre