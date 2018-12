France bleu Provence est partenaire du Marché des 13 Desserts du 15 au 24 Décembre 2018 de 10h à 19h à Aix-en-Provence

« Le Marché des 13 Desserts » est une belle occasion de venir déguster les produits du terroir qui font l’âme de notre département ! Cette manifestation organisée par la Chambre d’agriculture en partenariat avec France Bleu Provence animera pendant 9 jours la Place François Villon.

Pour la 19ème année consécutive

Les agriculteurs et artisans de bouche présenteront les produits et spécialités culinaires de fin d’année, du pays d’Aix. Du miel aux figues, de la pompe à l’huile aux navettes, des calissons aux nougats sans oublier les chocolats ; du vin au vin cuit en passant par les huiles d’olives et la truffe, tous les produits et les desserts traditionnels de Noël régaleront les papilles des petits et des grands.

Le Marché des 13 desserts, du 15 au 24 Décembre, place François Villon aux Allées Provençales à Aix-en-Provence

Laissez vous porter et entrez sous ce chapiteau aux merveilles pour un petit voyage au cœur des traditions culinaires méditerranéennes…

entrée gratuite pour tous