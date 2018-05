Le monde entier se donne rendez-vous les 15 et 16 juin dans le parc du Verney de Chambéry à l'occasion de la 20ème édition du "marché des continents".

Tous les deux ans, à l'invitation de la Ville de Chambéry, 110 associations à vocation internationale représentant 44 pays vous proposent un tour du monde multiculturel dans une ambiance festive, riche en valeurs.

Réunissant plus de 10.000 visiteurs et ponctué de nombreuses animations (jeux, danses et musiques du monde), le marché des continents est l'occasion de découvrir de nouvelles ambiances, de nouvelles saveurs et de rencontrer le milieu associatif du bassin chambérien tourné vers l'international et le mieux vivre ensemble.

La programmation musicale 2018:

Concert au marché des continents de Chambéry - Ville de Chambéry

Le marché des continents en quelques chiffres:

+ de 35 animations

6 concerts gratuits

32 espaces de restauration du Monde

plus de 4000 repas servis

+ de 10.000 visiteurs