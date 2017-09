Marie Claire, auditrice de France Bleu Picardie visite le marché de Rungis pour la Fête de la Gastronomie

Ce vendredi matin, une trentaine d'auditrices et d'auditeurs de France Bleu venus de toute la France ont visité le Marché d'Intérêt National de Rungis à l'occasion de la Fête de la gastronomie.

Rungis, c'est une petite ville qui bourdonne d'activité dès les premières heures du jour. A trois heures du matin, les auditeurs de France Bleu avaient rendez-vous devant leur hôtel parisien pour monter dans un bus spécialement affrété pour l'occasion.

Début de la visite à 4h du matin, visite guidée - blouse blanche et charlotte obligatoires pour la circonstance, avec au programme la visite des nombreux pavillons du marché : poissons, viandes, fruits et légumes, fleurs... La visite a également été ponctuée de nombreuses rencontres avec des professionnels du marché, mobilisés pour expliquer leur métier, leur quotidien et parler avec passion de leurs produits, mis à l'honneur à l'occasion de la Fête de la gastronomie.

Visite guidée du marché de Rungis © Radio France - Eva Boukobza

Marie-Claire, auditrice de France Bleu Picardie, raconte sa journée

Marie Claire, auditrice de France bleu Picardie © Radio France - Eva Boukobza

Pour continuer en beauté cette journée originale, direction ensuite le Village international de la Gastronomie, installé sur les quais de Seine Port du Gros Caillou. Accueillis par l'équipe de France Bleu Paris, partenaire du Village, les auditeurs ont pu visiter l'exposition préparée par la Discothèque de Radio France sur l''espace France Bleu... et faire quelques emplettes gourmandes !