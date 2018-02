au Théâtre du Gymnase, du 11 février au 15 avril 2018

Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus

A moins d’avoir vécu ces dernières années dans une grotte, vous n’avez pas pu passer à côté du best-seller de John Gray, vendu à 50 millions d’exemplaires et traduit dans 46 langues. Et vous avez certainement eu vent du spectacle éponyme de Paul Dewandre, adaptation toute personnelle, à la fois instructive et hilarante, de ce guide indispensable des relations entre les Martiens et les Vénusiennes, les hommes et les femmes…Après avoir séduit plus d’1,5 million de spectateurs avec les 2 premiers épisodes de ce spectacle populaire, Paul Dewandre présente aujourd’hui un tout nouvel opus, où il sera pour cette fois accompagné de l’imitateur Thierry Garcia, qui prêtera ses nombreuses voix à la cause de l’amour et de l’humour. Une suite inédite d’un succès incroyable dont voici l’histoire…

Qu’on se le dise : les hommes et les femmes vivent sur deux planètes différentes.Qui n’a pas été confronté, voire même effaré, par le comportement incompréhensible de l’autre sexe ? Quel homme ne s’est jamais demandé pourquoi sa femme a besoin, 365 jours par an, de passer des heures au téléphone avec sa mère, y compris lorsqu’elle vient de la voir ? Quelle femme ne s’est-elle pas sentie délaissée par son homme, sous prétexte qu’il ne lui dit pas « je t’aime » 20 fois par jour ?Faites-vous une raison : Non, non et non, l’autre ne fonctionne pas comme vous ! Il/elle vient d’une autre planète. Heureusement rien n’est perdu !