Vendredi 13 avril, France Bleu vous propose de découvrir la ville de Marseille à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Marseille

La Maison France 5 ne se lasse pas de la côte méditerranéenne, et je suis sûr qu’il en est de même pour vous… Et bien on va vous faire plaisir ! Cette semaine, c’est la doyenne des villes françaises qui nous accueille ! 2600 années d’existence, autant dire une jeunette ! Son vieux port, l’atmosphère de ces quartiers qu’ils soient chics ou populaires, ces calanques, sans oublier bien sûr le tempérament de ses habitants, ne laissent personne indifférent ! Embarquement immédiat pour MARSEILLE !

Les intervenants de cette semaine ...

Yvann PLUSKWA est architecte et nous fera découvrir l’Anse de Malmousque à Marseille

Laurence Renaux-Guez est l’héritière de la plus ancienne quincaillerie de France, LA MAISON EMPEREUR une véritable institution ! Créée en 1827, elle est connue de tout Marseille et fait véritablement l’attraction… même si désormais le clou du spectacle se passe dans l’arrière-boutique

Audrey Colombani est une passionnée de décoration au point qu’elle vient de lancer sa propre marque. C’est surtout une marseillaise « 100% » comme elle dit, une ville qu’elle aime et qu’elle n’a jamais souhaité quitter

Benjamin Seriès est un jeune architecte marseillais. Installé dans le quartier de la pointe rouge aux portes des calanques, il a rénové récemment une maison des années trente. Ses inspirations : l’architecture américaine des années 50 de Palm Spring en Californie…

Vincent et Antoine sont père et fils, ils travaillent en duo à la fabrication de meubles de métier inspirés de modèles anciens. Ils sont installés dans une ancienne usine de filature… le cadre idéal et peut-être même inspirant pour le type de mobilier qu’ils fabriquent

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : On va retrouver Stéphane Millet qui cette semaine doit créer un couchage dans une pièce de vie

Une maisonnette des années 40 : Christophe a rénové une petite maisonnette marseillaise, des années 40. Il a aménagé les combles, réalisée une extension … Une transformation qui lui permet aujourd’hui de profiter avec sa famille d'une surface de 100m2 avec une terrasse et surtout la vue sur Notre Dame de la Garde. NOTRE BONNE MERE

Le bois foncé : Pour une ambiance un brin rétro ou chic et contemporaine rien de mieux que les bois foncés ... chênes teintés ou fumé, teck ou noyer, le choix est vaste… Y’a juste qu’à piocher

Les éclairages extérieurs : Pour éclairer les extérieurs mais aussi créer une ambiance, les lumières sont un incontournable de. Quelles sont les différentes options possibles et surtout les conseils à suivre pour choisir le bon emplacement ….On a été chercher les réponses auprès de spécialistes les plus avisés

La Magnanerie de Grans : On va rester dans les Bouches-du-Rhône à Grans, un petit village situé entre Salon de Provence et Istres. Depuis plusieurs années Caroline y tient ouvert une maison d’hôtes dans une ambiance chaleureuse et un décor composé des meubles et objets dénichés en brocantes et salles de vente.. Son autre passion

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 20 avril à 20h50.