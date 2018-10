Le nouveau one-man-show de Mathieu Madénian est présenté comme plus drôle et plus personnel que le précédent.

Dans ce nouveau spectacle, baptisé « En état d’urgence », Mathieu Madénian se livre sans tricher, et nous raconte les hilarantes péripéties de son quotidien.

Rendez-vous

Samedi 20 octobre

Chauvigny

Théâtre Charles-Trénet

21h