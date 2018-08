20ème édition, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018

Les 7, 8 et 9 septembre, à l’occasion du 20ème anniversaire des Médiévales, l'association historique et culturelle Amanieu de Bouliac vous réserve un weekend plein de surprises. Oubliez internet, les voitures, la télé, les bouchons sur la rocade, et la traditionnelle corvée de course au centre commercial pour remonter le temps. Les Médiévales vous proposent un fabuleux voyage qui va vous replonger au 14ème siècle, sous le règne du bon roi Charles VII, dit « le Bien Servi », en pleine Guerre de cent ans. Bienvenue à Bouliac, sur les coteaux dominant les palus aux herbes grasses et la rive droite de la Garonne

Oyez gentes dames et preux chevaliers !

Durant deux jours, au pied de l’église dédiée à Saint-Siméon, le village de Bouliac se transforme en un incroyable musée vivant à ciel ouvert : déambulez en famille aux côtés des troubadours et des échassiers, écoutez des musiciens, restaurez-vous dans les tavernes médiévales, assistez aux démonstrations des jongleurs, fauconniers, chevaliers et autres cracheurs de feu. Découvrez la calligraphie, les blasons et les enluminures et tremblez en assistant aux joutes et aux jeux d’adresse à cheval. Une manifestation familiale pour petits et grands !