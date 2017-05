Meeting aérien de Mérignac !

Retrouvez France Bleu Gironde en direct du Meeting aérien de la B.A. 106 de Mérignac, dimanche 14 Mai !

La Base Aérienne 106 fête cette année ses 80 ans ! Pour célébrer cet événement, une journée portes-ouvertes et un grand meeting aérien sont organisés le dimanche 14 mai, avec la participation de la Patrouille de France et de dizaines d’appareils français et étrangers.

Venez assister aux démonstrations en vol du Rafale, installez-vous aux commandes des plus célèbres chasseurs de l’armée française (Jaguar, Mirage, Alpha Jet), assistez aux courses de drones en salle, admirez les hélicos, vibrez aux largages de commandos aéroportés et rencontrez les pilotes et personnels de la base à l'occasion de cet anniversaire exceptionnel.

Un village « Solid’Air » vous présentera les métiers et formations en lien avec l’aéronautique.

France Bleu Gironde vous donne rendez-vous pour 6 heures d’émissions spéciales, de 10h à 13h et de 14h à 17h dimanche 14 mai, pour fêter cet anniversaire. Plus de 40 000 spectateurs sont attendus !

La Patrouille de France - Armée de l'Air

Le saviez-vous ?

• C’est de la B.A. 106 de Mérignac que le général de Gaulle a décollé pour rallier Londres le 17 juin 1940.

• La Patrouille de France aura un nouveau leader originaire Nouvelle Aquitaine cette année ! Il est Corrézien et est âgé de 33 ans : le commandant Nicolas Lieumont. Il prendra ses fonctions cet automne.