Meeting aérien sur la base de Cazaux les 29 et 30 juin avec France Bleu

Le meeting de l'air sur al base de Cazaux, les 29 et 30 juin

Samedi 29 juin, France Bleu est en direct de la base aérienne de Cazaux de 15h à 18h pour vous faire vivre le meeting de l'air 2019.

Samedi 29 et dimanche 30 juin, la base aérienne 120 de Cazaux est en fête. Durant tout un week-end se déroule le meeting de l'air organisé par la FOSA (Fondation des Œuvres Sociales de l’Air) avec de nombreuses démonstrations en l'air et au sol des avions militaires.

France Bleu en direct de la base aérienne de Cazaux

Samedi 29 juin France Bleu installe ses micros sur le tarmac de la base aérienne 120 de Cazaux pour vous faire vivre le meeting de l'air. De 15h à 18h, Philippe Vigier reçoit les pilotes de l'armée de l'air et les fans d'aviation pour faire vivre au sol comme dans les airs ce meeting aérien.

Démonstrations en vol dans le ciel de Cazaux

Durant le meeting de l'air à Cazaux de nombreux avions vous donnent rendez-vous aussi bien dans les airs que sur le tarmac de la base 120. Avec les Patrouille de France, d'Italie, de Suisse et de Jordanie, près de 50 aéronefs seront sur site en démonstrartions statiques ou dynamiques comme le Rafale solo display, l'Alphajet solo display, le Caracal tactical sisplay, l'école de voltige de l'armée de l'air, le F16 solo display de la Belgian Air Force... un programme très riche tout au long de ces 2 journées des 29 et 30 juin. Démonstrations au sol également avec la brigade cynophile, pompiers de l’air, membres de la 8e escadre et bien d’autres... de quoi ravir les très nombreux spectateurs attendus.

► Billeterie pour le meeting aérien de Cazaux