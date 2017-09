Meeting d’Automne au Pôle Hippique de Saint-Lô du 24 au 29 octobre

Événement pour tous les professionnels du cheval, le Meeting d’Automne au Pôle Hippique de Saint-Lô dans la Manche réunit 3 grands événements: Le Championnat des étalons Selle français de 2 et 3 ans, les ventes de chevaux et le Jumping International CSI 1*/2*/3*

Le Meeting d’automne est un rendez-vous important pour tous les acteurs de la filière équine, l’occasion de rencontres entre les sportifs, les éleveurs, les propriétaires et les partenaires.

Le Jumping international :

3 compétitions internationales 1, 2 et 3 étoiles : Le Jumping de Saint-Lô est avant tout un grand moment de sport lors duquel plus de 10 000 passionnés et néophytes viennent admirer de grands cavaliers internationaux et des chevaux d’exception.

Obstacle France Bleu Cotentin dans le CSI de Saint-Lô

Le Championnat des étalons 2 et 3 ans :

Rendez-vous très important pour les éleveurs, le Championnat des étalons Selle Français 2 et 3 ans sélectionne les meilleurs étalons pour reproduire la race Selle Français. Pour obtenir leur approbation, ils seront jugés sur leur Modèle, Allures et sur une épreuve de Saut en liberté. 133 mâles Selle Français sont engagés au Championnat des Étalons SF.

Les ventes Nash :

Plus de 80 équidés du foal au cheval de 3 ans seront mis à la vente lors du Meeting d'automne 2017 lors de 3 vacations de ventes aux enchères. L’accès est libre pour le public. Le site des ventes aux enchères Nash.

Le programme du Meeting d’Automne 2017 :

Le programme du Meeting d’Automne 2017

Meeting d’Automne au Pôle Hippique de Saint-Lô en pratique :

Entrée libre du mardi 24 octobre au samedi 28 octobre à midi. Samedi 28 et dimanche 29 octobre l'entrée est payante dans le Hall du Pôle Hippique.

Samedi 28 octobre : 8 euros / 6 euros pour les licenciés FFE et sociétaires Crédit Agricole sur pré-sentation d'un justificatif / gratuite pour les - de 10 ans.

Dimanche 29 octobre : 10 euros / 8 euros pour les licenciés FFE et sociétaires Crédit Agricole sur présentation d'un justificatif / gratuite pour les - de 10 ans.

Billets en vente sur place dans la limite des stocks disponibles.

Le Pôle Hippique est situé au cœur de la ville et s'étend sur 35 hectares : Avenue du Maréchal Juin (50000) Saint-Lô.

Le plan du Pôle Hippique de Saint-Lô en Normandie

Le site du Pôle Hippique de Saint-Lô.