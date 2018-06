base aérienne 133 Nancy-Ochey

Venez assister à une manifestation aérienne de grande envergure, ouverte à tous et organisée au profit de la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air.

MEETING DE L’AIR, base aérienne 133 de Nancy de 9h à 18h

L'occasion d'assister à un spectacle aérien de plus de 8 heures mêlant expositions statiques et démonstrations en vol.

Au programme :

Chaque jour en exposition statique et présentation en vol retrouvez des avions militaires et civils, des patrouilles acrobatiques et des avions de collection. Vous y verrez notamment y voir les « Ambassadeurs » de l’armée de l’air : la PATROUILLE DE FRANCE, la démonstration solo du RAFALE et celle de l’ALPHAJET, la patrouille des MIRAGE 2000D « COUTEAU DELTA », l’EQUIPE DE VOLTIGE de l’ARMEE DE L’AIR.

Une zone « public » offrira la possibilité de rencontrer le personnel et de découvrir les métiers de l’aéronautique, de l’armée de l’air, un forum des métiers, un espace simulation et des stands « traditions » des unités.....

Patrouille de France

Red Bull Air Race Cannes 2018 : Day Three © Getty

Les pilotes de la "Patrouille de France" et leurs 8 Alphajet aux couleurs bleu blanc rouge proposeront un spectacle de voltige aérienne d'une vingtaine de minutes.

Equipe de voltige de l'armée de l'air

Championne d'acrobatie aérienne, l'équipe de voltige évolue avec fluidité et précision sur Extra 330.

Tigre en démonstration © Getty

Côté Pratique :

ACCES

En provenance de Nancy par l’A31 (sortie 13 Toul-Valcourt), Toul, Bicqueley par la D904

En provenance de Nancy sud par la D974 (Thuilley-aux-Groseilles)

En provenance de Dijon (sortie Colombey-les-Belles)

Sachez que des lignes de transport en commun seront mises en place à partir de Nancy.

TARIFS

Les préventes en ligne sont ouvertes aux tarifs suivants par journée :

Enfant de moins de 10 ans : Gratuit

Jeunes de 10 à 17 ans : 8 euros

Adulte : 16 Euros

Les samedi 30 juin et dimanche 01 juillet aux tarifs suivants :

Enfant de moins de 10 ans : Gratuit

Jeunes de 10 à 17 ans : 10 euros

Adulte : 20 Euros

Retrouvez toutes les infos sur le meeting sur Facebook : ici