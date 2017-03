Cécile Cau : "Il faut ré-apprendre à aimer le bon pain"

La chambre des métiers et de l'artisanat de l’Isère organise ce jeudi, le concours annuel de la meilleure baguette et du meilleur croissant. L’occasion de parler du retour au premier plan du pain artisanal avec Cécile Cau, journaliste culinaire et co-auteur du livre Tronches de pain.

Un guide pour trouver et déguster les meilleures baguettes et pains français, c'est l'objet du livre Tronches de pain aux éditions de L’Épure, écrit par Marie Rocher, Guillaume Nicolas-Biron et Cécile Cau. Cette dernière était l'invitée ce jeudi matin à 7h45 de France Bleu Isère pour évoquer les artisans boulangers isèrois en concurrence ce jeudi pour obtenir la titre de la meilleure baguette de l'Isère : "il y a de très bonnes boulangeries en Isère".

Ce livre fait la part belle aux artisans et au pain traditionnel, d'ailleurs Cécile Cau ne cache pas sa défiance vis-à-vis des baguettes industrielles :"Les industriels essaient de copier l'aspect des pains traditionnels. Cependant, leurs farines sont remplies de produits qui permettent au pain de lever plus rapidement". La journaliste culinaire vante par la suite le rapport qualité prix d'une baguette artisanale comparée à son pendant industriel : "Un bon pain artisanal pèse plus lourd et se conserve deux jours alors qu'une baguette industrielle carton durera à peine une demi-journée".

Cécile Cau, co-auteur du livre Tronches de pain, invitée de France Bleu Idée à 7h45 Partager le son sur : Copier

Habituel accompagnement des repas, le pain comme l'énonce la préface du livre se déguste comme un met à part entière "Un bon pain est assimilable à un gâteau, on a tous déjà mangé le quignon d'une baguette à la sortie de la boulangerie" s'écrie Cécile Cau avant de poursuivre : "Il faut ré-apprendre à aimer le gout de la bonne baguette conçue avec du bon blé et de la bonne farine".

Parmi les artisans sélectionnés par les trois auteurs on retrouve plusieurs boulangers isérois : Cédric Reynier à Grenoble, Vincent Roze à Sainte Luce, Christian Dalmasso à Torchefelon et Vincent Billard à Entraigues. Peut-être remporteront-ils le titre de meilleur baguette ou celui de meilleur croissant de l'Isère décerné ce jeudi.