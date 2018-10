Venez frissonner dans l'enceinte du Château de Malbrouck de Manderen, envahi pour l'occasion par les esprits les plus drôles et monstrueux à la fois... Du 2 au 4 novembre, les animations terrifiantes se succèdent : "Même pas peur" ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir !

Frissons sans limite au Château de Malbrouck

Un cadre effrayant, des animations horribles, une ambiance terrifiante...le tout pour faire frissonner de peur, petits et grands, mais surtout de rire !

Rendez-vous du 2 au 4 novembre prochain au Château de Malbrouck pour vous faire "Même pas peur", dans le cadre des animations Bêtes et Sorcières mis en place par Moselle Sans Limite.

Bêtes et Sorcières ? Même pas peur ! - ©Moselle Sans Limite

Scénographie d’un cimetière éphémère dans la cour du château mise en lumière avec brouillard et ambiance sonore. Le cimetière sera hanté par des acteurs de l’horreur. Contes pour frissonner, concert, projection de film, chasse aux trésors et des ateliers pour enfants seront également au programme.

Les monstrueux événements à ne pas manquer !

Grande chasse au trésor avec friandises à la clé

avec friandises à la clé Contes pour enfants : "Les Ogres maltraités" vendredi 2 novembre et "Le Jour des Grimaces" les samedi et dimanche

: "Les Ogres maltraités" vendredi 2 novembre et "Le Jour des Grimaces" les samedi et dimanche Flashmob "Thriller" dans la cour du Château.

(Chorégraphie pour les visiteurs qui souhaitent l'apprendre et participer)

Projection du film "Monster House" proposé par Cravlor Cinéligue pour les 7 ans et plus, samedi à 15h30

"Monster House" proposé par Cravlor Cinéligue pour les 7 ans et plus, samedi à 15h30 Ateliers créations d'Halloween : masque, chapeau de sorcière...

d'Halloween : masque, chapeau de sorcière... Bonne aventure et cartomancie avec Miss Yaki, diseuse de bonne aventure

Miss Yaki, diseuse de bonne aventure

Mais aussi de la sculpture sur ballons, des concerts et notamment celui du Chapelier Fou, un apéro-philo ou encore le spectacle "Singularité" du mentaliste Fabien Olicard, sans oublier l'installation immersive (et numérique) sur les secrets de l'alchimie.

Programme complet des animations au Château (hanté) de Malbrouck à retrouver ici.

Dans le cadre des festivités Bêtes et Sorcières, retrouvez plus de 50 animations et spectacles proposés en Moselle pour fêter Halloween : Les Couloirs de l'Effroi à la Citadelle de Bitche, Chasseurs de frissons au Parc Walygator ou encore la Fête des Six-Trouilles au Parc Ste Croix pour ne citer qu'eux.