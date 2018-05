Mercredi 16 mai, dès 7 heures, France Bleu Gascogne vous emmène dans la ferme de The Inspector Cluzo, en plein coeur de la Chalosse. Les rockeurs Gascons les plus célèbres au monde accueillent Jérôme Destruhaut et Marie-Cécile Gardey pour un rendez-vous inoubliable !

Les rockeurs gascons sortent un nouvel album et cette actualité ne passe pas inaperçue : ils sont invités par un bon nombre de télés françaises avant une nouvelle tournée mondiale qui passera par la Belgique, la Hongrie, le Pérou, les Pays Bas et...Luxey dans les Landes ! Retrouvez ici toutes leurs dates de concert.

Les Cluzo sont aussi à la tête d’une exploitation agricole : ils élèvent des oies et ont une boutique en ligne qui ne connait pas la crise.

Regardez le Clip extrait de leur nouvel album.