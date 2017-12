Mercredi 6 décembre journée années 80's sur France Bleu

France Bleu vous renvoie dans les années 80's ce mercredi 06 décembre.

Vous rappelez-vous de ce que vous faisiez il y a presque 40 ans ? France bleu vous fait un petit rappel en musique tout au long de la journée de mercredi 6 décembre.

Vous réécouterez :

DÉBUT DE SOIRÉE – NUIT DE FOLIE

PATRICK HERNANDEZ – BORN TO BE ALIVE

ÉMILE ET IMAGES – PLUS PRES DES ÉTOILES

JEANNE MAS – TOUTE 1ére FOIS

Toute première fois Jeanne Mas

LIO – BANANA SPLIT

FRANÇOIS FELDMAN – JOUE PAS

JEAN SCHULTHEIS – CONFIDENCE POUR CONFIDENCE

COOKIE DINGLER – FEMME LIBÉRÉE

SABRINA – BOYS

Sabrina Boys

GILBERT MONTAGNE – LES SUNLIGHTS DES TROPIQUES

KOOL AND THE GANG - CELEBRATION

JEAN PIERRE MADER – MACUMBA

Jean Pierre Mader MACUMBA

Mais les années 80's c'étaient aussi la mire qui apparaissait à la fin des programme TV.

La mire apparaissait à l'ecran à la fin des programmes TV

La pub pour Raider qui maintenant s'appelle Twix.

Les séries phares : "Magnum", "MacGyver", "K 2000", "L'agence tous risques", "21 Jump Street", "Dallas", "L'homme qui tombe à pic" et tant d'autres comment être

On regardait "Les mystérieuses cités d'or", "Ulysse 31", "Jayce et les conquérants de la Lumière", "Les chevaliers du Zodiac" ou encore "Cat's eyes".

Au cinéma il y avait "Piège de Cristal", "Blade Runner", "Les aventuriers de l'arche perdue", "Predator", "E.T extraterrestre", "Edward aux mains d'argent"et tant d'autres.

C'était tout cela et bien plus.

Cela vous rappel des souvenirs ?

Alors ce mercredi on replonge un peu dans les année 80 et on fête aussi la St Nicolas.

On retombe en enfance avec France Bleu.