Mes Souliers sont rouges en direct sur France Bleu Cotentin le 1er mars

A l’occasion du concert de "Mes Souliers sont rouges", vendredi 1er mars 2019 au Normandy à Saint-Lô et de la sortie de leur 7ème album, les membres du groupe normand sont en direct sur France Bleu Cotentin de 16h à 19h.

Saint-Lô, France

"Mes Souliers sont rouges" le groupe emblématique de folk alternatif normand :

Le groupe Mes Souliers sont rouges est né en Normandie, à Caen en 1991. A l’origine sous la forme d’un trio, il est depuis 1995 composé de 5 musiciens.

En 27 ans, le groupe a fait plus d’un millier de concerts (en Europe, au Québec, aux U.S.A et en Australie), sortit 6 albums, vendu 250 000 disques dont son premier album "Tape la Galoche " vendu à plus de 100 000 exemplaires.

En 2019, Mes Souliers sont rouges repartent sur les routes et sortent leur 7ème album (au printemps).

Le nouvel album de "Mes Souliers sont rouges" :

Ce 7ème album contiendra 12 titres dont 11 nouveautés. Des chansons normandes dont certaines collectées auprès des anciens par l’association La Loure, une chanson collectée aux Etats-Unis dans le Michigan, une en Bretagne. Une reprise a cappella d’un des standards du groupe et trois suites instrumentales inédites seront aussi présentes sur l’album.

La version 2019 du groupe "Mes Souliers sont rouge" :

3 nouveaux musiciens ont rejoint le groupe.

Simon Leterrier : chant, accordéon diatonique, podorythmie, banjo, guitare, percus

Jacky Beaucé : chant, uilleann pipes, flûte traversière irlandaise, whistle, violon

Eflamm Labeyrie : chant, guitare DADGAD ( guitare accordée de façon particulière, souvent utilisée pour la musique celtique ) et banjolélé.

Gullivan (François Boros) est le seul membre de la formation originelle présent : chant, mandoline, guitare, podorythmie .

Deny Lefrançois à la contrebasse et à la voix basse est le seul musicien à avoir enregistré tous les albums du groupe.

"Mes Souliers sont rouges" en concert à Saint-Lô :

Vendredi 1er mars 2019 à 20h30 à la salle Le Normandy à Saint-Lô.

Tarifs : Abonnés : 16,00 € / Prévente : 20,00 € / Sur place : 24,00 €

Billetterie en ligne sur le site : Le Normandy

Renseignements : 02 33 57 60 96

"Mes Souliers sont rouges" en direct sur France Bleu Cotentin :

France Bleu Cotentin installe son studio au Normandy vendredi 1er mars.

De 16h à 19h, Eric Vallé reçoit les membres du groupe avant leur concert du soir.