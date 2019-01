France Bleu Provence est partenaire de Métierama, Le Salon des métiers, des formations et de l’apprentissage les 18 et 19 Janvier au Parc Chanot à Marseille.

Métiérama

Se déroulera au Parc Chanot à Marseille de 9h à 17h le vendredi 18 et le samedi 19 janvier 2019, pour présenter au public de jeunes collégiens, lycéens et aux demandeurs d'emploi les métiers de l'Artisanat et la voie de formation par l'Apprentissage.

Comme chaque année, et ce depuis 40 ans, le salon Métierama revient avec l'objectif de permettre et de choisir un avenir professionnel ainsi que de connaitre la formation à suivre pour son avenir. L'orientation scolaire et professionnelle doit être davantage pris en compte sur le marché de l'emploi afin de mieux aider à orienter les choix et la poursuites des études.

Métierama est la pour vous aider à prendre les bonnes décisions pour mener à bien vos projets professionnel.

Présent le samedi uniquement venez discuter du choix d'orientation des enfants, au Café des Parents, entre parents, responsable de la Fédération PEEP13 (Parents d’Élèves de l’Enseignement Public) et professionnels de l’accompagnement. Les parents peuvent Poser leurs questions et faire part de leurs doutes et remarques, Participer à des échanges sur des thématiques leur étant spécialement dédiées, Disposer d’un moment où ils peuvent se sentir compris, accompagnés et écoutés.

Plus d'informations