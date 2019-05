Metz fête le pain avec France Bleu Lorraine du 28 au 30 mai 2019

Metz, France

Venez fêter le pain avec France Bleu Lorraine

Fête du Pain et du Terroir - Place de la République - METZ, 28, 29 et 30 mai 2019 de 9h à 19h.

Fournil de fabrication

Visite pédagigique

Magasin de vente

Restauration sur place : "la poêlée de la boulangère"

Marché des producteurs Qualité MOSL

De nombreuses animations...

Animation assurée par les artisans boulangers. Fournil avec fabrication, dégustation et ventes de produits de boulangerie. Restauration. Organisation de concours pour les apprentis et les professionnels. Marché du terroir avec des producteurs locaux qualité MOSL Présence des Jeunes Agriculteurs.

Des concours ouverts aux apprentis et aux professionnels : «Une des meilleures tartes au sucre» le mardi 28 mai dédié aux apprentis. «une des meilleures baguettes viennoises» le mercredi 29 mai dédié aux apprentis, «Un des meilleurs pâtés lorrains», le jeudi 30 mai dédié aux professionnels.

Jeu Concours avec France Bleu Lorraine et l'EpisAcademy

Le Carrefour Européen des Métiers du Goût

Des stages grand public de démonstrations collectives d’environ 2h au sein du centre de formation ÉpisAcademy à Metz. Ces stages seront animés par un boulanger Meilleur Ouvrier de France, très certainement à partir de la rentrée de septembre 2019 sur différents thèmes en fonction des périodes comme par exemple:

beignet carnaval + fondant chocolat

brioche+ streusel + bressannes

forêt noire revisité

croissant et escargot maison

mille-feuille vanille+ caramel maison

tarte fromage+ agneau pascal

pain complet bio+ pain céréales bio.

Stages à gagner sur francebleu.fr ou sur tirage au sort d'un flyer.

Questions pratiques :

C'est quand ?

Les 28, 29 et 30 mai 2019 de 9h à 19h

c'est où ?

Place de la République, à Metz.

Tarifs

C'est gratuit !

Qui l'organise ?

FEDERATION DES BOULANGERS DE LA MOSELLE

11 rue de la Poulue – 57070 METZ

Tél. : 03 87 76 37 34 – Fax : 03 87 75 53 02

contact@boulangerie57.fr