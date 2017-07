Metz Plage fête ses 10 ans avec France Bleu Lorraine

Du 22 juillet au 15 août, France Bleu Lorraine vous fait vivre les meilleurs moments de cette 10ème édition de Metz Plage. Venez nous rejoindre sur le studio France Bleu Lorraine en direct pour faire le plein de bonne humeur et de cadeaux !

Pour fêter la 10ème anniversaire de Metz Plage, les plagistes pourront profiter d'une multitude d'activités, sportives ou culturelles, et pourront également se détendre et se relaxer au plan d'eau de Metz. Le dépaysement sera une nouvelle fois incroyable grâce aux nombreuses plantes mises en place par Botanic. Chaque jour, de 11 à 20 heures, les activités se succèdent avec un programme plus varié encore que les années précédentes et toujours cette ligne directrice inchangée et inchangeable : la gratuité pour tous.

Emission en direct chaque semaine

France Bleu Lorraine vous donne rendez-vous ce mercredi 26 juillet et les vendredis 4 et 11 août pour une émission en direct depuis Metz Plage. Invités, cadeaux à gagner et bonne humeur : on va mettre l'ambiance ensemble !

Les nouveautés 2017

En plus des 25 disciplines sportives déjà proposées et récurrentes (le beach soccer, le badminton, le basket...), les plagistes pourront, cette année, s'initier au beach boxing et au foot freestyle.

Ils pourront également profiter de diverses animations de remises en forme comme la gym douche ou la gym d'entretien.

Enfin, pour le côté festif, des séances de hula hoop, danses tribales américaines et majorettes seront proposées aux visiteurs.

A ne pas manquer !

Samedi 22 juillet : inauguration officielle avec un festival de musiques proposés par l'association Boumchaka de 15h30 à 21h30.

Retrouvez tout le programme des festivités ici:

