Passion cracheuse de feu : Émilie Abruzzese dompte les flammes

Depuis deux ans, Émilie Abruzzese joue avec le feu. Après avoir jonglé et dansé, aujourd’hui elle sait aussi cracher du feu. Un art de rue grisant pour cette jeune messine qui n’hésite pas à venir à Vandoeuvre auprès de l’association les Zipponambules afin de partager sa passion.

Quand elle crache du feu, Emilie Abruzzese connue aussi sous le pseudo d’Émilie Hokuro, décrit un goût de pétrole en bouche. Pas de quoi renoncer pour autant à sa passion. Cracher du feu est une activité qu’Emilie Hokuro a découvert il y maintenant deux ans au sein de l'association les Zipponambules. Auparavant, les bolas et les bâtons enflammés mettaient en lumière sa danse et ses chorégraphies :

Émilie Abruzzese manipule les flammes avec les membres de l'association vandopérienne les Zipponambules.

Une fascination qu’il a fallu maîtriser. Car cracher du feu est un exercice qui demande de nombreuses heures d’entraînements. Avant de mettre l'eau de feu en bouche, le Kerdane (produit couramment utilisé par les cracheurs de feu), l’eau fait office de liquide afin de travailler la technique :

On s’entraîne assez longtemps avec de l’eau pour apprendre à ne pas l’avaler. Une fois que l’on est prêt, on peut passer à l’eau de feu ou au Kerdane. Le but est alors de brumiser la flamme, sans avoir omis de prendre auparavant un pansement gastrique pour tapisser l’estomac au cas où.»