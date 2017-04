Meurthe-et-Moselle : Fabien Gritti, le «savoir fer» du maréchal-ferrant

Fabien Gritti ferre les chevaux et autres équidés depuis 1998, date où il débute sa formation dans une école de Verdun. Passé aussi par l’Angleterre, le maréchal-ferrant de Petitmont s’est installé à son compte en 2001 et s’est forgé une flatteuse réputation.

De l’assurance, de la fermeté et de la douceur, voilà comment Fabien Gritti parvient à ferrer les chevaux qu’il retrouve dans les écuries de Lorraine. Avant de gagner son indépendance et obtenir cette dextérité, le maréchal-ferrant meurthe-et-mosellan a dû se former et écouter les conseils des plus expérimentés :

Le fait que je baigne dans le monde du cheval a certainement influencé mon envie de faire ce métier avec en prime l’intention de travailler dehors. Au départ j’aidais le maréchal-ferrant qui venait ferrer les chevaux à la maison avant de rejoindre un patron en Alsace. C’est comme ça que j’ai mis le pied à l’étrier.»

Direction ensuite le pays du cheval, l’Angleterre pour affiner sa technique auprès de Cecil Swan, l’inventeur de la forge à gaz. Un apprentissage bénéfique pour ajuster davantage la perfection. Fabien Gritti se lance alors pour quelques temps en solo dans le métier en 2001 avant de rejoindre la Garde Républicaine. C’est là qu’il continue à ferrer et apprend surtout à connaître l’anatomie du cheval, de ses jambes et de ses pieds. Un élément clé pour tout maréchal-ferrant :

Ferrer le cheval a pour but de lui offrir des «chaussures» confortables à la bonne taille afin de corriger les "défauts d'aplomb", ainsi que les différentes causes de boiteries. Avec le ferrage, l’objectif est d’offrir au cheval la possibilité de faire ses exercices le plus naturellement possible.»

Célia suit les traces de son maître d'apprentissage. © Radio France - Laurent Pilloni

Ce souci du bien-être pour l’équidé est au cœur des préoccupations du maréchal-ferrant de Petitmont qui souhaite aujourd’hui transmettre à son tour son savoir à son apprentie, Célia, 24 ans. La jeune femme accompagne le «maître» dans ses déplacements et suit attentivement ses conseils. Dans près d’un an, elle aura terminé l’école et se lancera à son tour dans la profession. Célia sera alors la seule maréchal-ferrant de Lorraine.