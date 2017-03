Meurthe-et-Moselle : Jacques Houpert apiculteur, le miel et les abeilles

Jacques Houpert est un apiculteur installé à Faulx en Meurthe-et-Moselle. Ce passionné amoureux des abeilles travaille en famille et fait en sorte de mettre dans les meilleures conditions ses petites butineuses pour en extraire un miel de grande qualité.

Son miel est une denrée rare demandée partout en France. Il faut dire que Jacques Houpert et sa famille ne ménagent pas leur temps pour soigner leurs apoïdes. Leur secret : des ruches disposées dans des lieux bien choisis et à l’écart de tous les parasites. Qu’elles soient en Haute-Saône, dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle, les abeilles de Jacques Houpert sont prolifiques :

Quand on va voir nos ruches et qu’elles sont pleines de miel, on est heureux et à chaque fois c’est la récompense. Tout le travail se fait à la main en respectant le cycle normal de leurs habitudes. Nos abeilles ne sont pas dans la production à outrance ce qui pourrait expliquer aussi la qualité du miel qu’elles nous offrent. La patience est indispensable.»

Ce respect des abeilles est une fierté pour l’apiculteur falcéen qui va jusqu’à tout recycler pour leur bien-être. La cire est récupérée et donnée à un cirier pour en faire des feuilles de cires gaufrées faites d’alvéoles et idéales pour faciliter le travail des abeilles. Ces feuilles sont alors disposées sur des cadres mobiles qui garnissent les ruches et permettent une récolte plus confortable. Cette considération envers ses fidèles butineuses permet à Jacques Houpert de recevoir de nombreuses récompenses :

Nous présentons depuis 1997 nos miels au concours général du salon de l’agriculture. Nous y avons obtenu une trentaine de médailles et deux prix d’excellence en 2013 et en 2017 qui récompensent la régularité de l’apiculteur dans son travail.»

Grâce à toutes ses distinctions, la réputation de l’apiculteur Jacques Houpert a franchi les frontières de notre région. Son miel est vendu sur tout le territoire national ainsi que dans les pays limitrophes.

Pour écouter le reportage consacré à Jacques Houpert rendez-vous dans la Lorraine au grand air sur France Bleu Sud Lorraine.