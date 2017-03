Meurthe-et-Moselle : la famille Conraux, au bon goût de la guimauve

Yannick Conraux et son épouse Florence ont quitté leur ancien métier il y six ans pour se consacrer à la gourmandise. Chocolats et guimauves ont été les premières douceurs sorties du laboratoire familial. Grâce à des produits de qualité et un certain savoir-faire, leur guimauve est une référence.

Des chocolats qui aiguisent les papilles, des guimauves fondantes et uniques, voilà ce qu’aime confectionner Yannick Conraux aidé par sa fille Julie et son épouse Florence. Il y a six ans, le couple décide de quitter leurs emplois respectifs pour tenter l’aventure. Yannick est alors ingénieur commercial et Florence responsable hygiène. Les deux s’assoient sur leur confortable salaire et font le grand saut en aménageant un laboratoire à Vézelise. Leur projet : retrouver le goût de la guimauve ancienne. Un pari que ne regrette pas Yannick Conraux :

J’étais très loin de la pâtisserie. Mais l’envie de remanger de la bonne guimauve était plus fort. Mon but alors a été d’élaborer une recette proche de celle que nous avons connu étant gamin donc loin de ce que l’on proposait dans le commerce. J’ai commencé en amateur avec le petit matériel de cuisine. Après une année, ce fut une réussite et mon entourage m’a poussé à la commercialiser.»

Ecoutez le reportage consacré à la famille Conraux dans la Lorraine au grand air.

Hors des codes de la patisserie

Sans idée préconçue et loin des codes de la pâtisserie, Yannick et Florence avancent au feeling suivant leurs envies. Partir d’un produit fini pour toucher au but, une méthode à contre-courant validée par leur fille, Julie dont la touche féminine vient subjuguer la recette tenue secrète :

Je suis fière de ce que nous faisons. Nous aimons les produits de qualités et il est logique de travailler avec. Au niveau du goût, ça change tout. Ce métier m’a permis d’évoluer et m’a appris la patience. Car la guimauve demande du temps avant de l’emballer. Son temps de séchage dépend de la météo, il faut respecter chaque étape pour obtenir ce que l’on souhaite.»

Un nom qui compte dans la région

L’œil expert de Florence, la maman apporte également son écho à cette réussite familiale dont la préoccupation est de donner satisfaction aux gourmands. La famille Conraux avec son histoire, sa réussite et son savoir-faire compte aujourd’hui parmi les artisans qui font la fierté de notre région.

Decouvrez le savoir-faire de la famille Conraux à l'occasion des portes ouvertes : vendredi 7 avril 14h00 à 19h00. Samedi 8 avril et dimanche 9 avril de 10h00 à 18h00.

Pour faire connaissance avec les produits de B.F and. C.O