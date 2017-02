Meurthe-et-Moselle : Sophie Muller, un cœur et des idées

Sophie Muller est animatrice au sein de la maison de retraite Saint-Pierre Fourier de Villers les Nancy. Chaque année, elle s’entoure de bénévoles pour organiser le grenier de Noël. L’objectif est de récupérer divers objets pour les vendre et ainsi financer des animations.

Se donner les moyens d’apporter du bonheur aux résidents de la maison de retraite St-Pierre Fourier de Villers-lès-Nancy, voilà la motivation de Sophie Muller. Il y a quatre ans, l’animatrice a imaginé un vide-grenier de Noël en plein mois de décembre dans les locaux de l’établissement. Pari gagnant, puisque des objets arrivent toute l'année :

L’idée de départ, c’était un défi pour faire prendre conscience aux gens que tous les objets avaient une valeur. D’emblée ce concept a plu. On s’est aperçu que les résidents qui ne sortent pas et ne vont pas faire leurs courses venaient faire leurs achats lors de ce grenier de Noël. C’était formidable.»

Le succès est incontestable depuis sa création. Il faut dire que c’est un travail collectif qui est réalisé. Les jeunes enfants de la maison à caractère social (MECS) qui se trouve tout à côté y participent. Les enfants d’anciens résidents, comme Guy, sont tout aussi impliqués dans ce projet :

C’est un retour de générosité sur tout ce qu’a pu recevoir ma maman pendant trois ans dans cet établissement. Car j’ai pu apprécier la qualité de l’accueil réservé à ma maman ainsi qu’aux autres résidents. Avec le personnel et les autres bénévoles on met en place chaque année quelques nouveautés.»

La vente de vin chaud et la mise en place d’une tombola sont des animations à valeur ajoutée qui apportent des ressources financières supplémentaires. Le fruit de cette initiative solidaire permet depuis sa création à Sophie Muller et son équipe d’organiser des spectacles ainsi que d’autres animations pour le plus grand bonheur de nos anciens.

Ecoutez le reportage sur ce grenier de Noël dans La Lorraine au grand air sur France Bleu sud Lorraine.