Meurthe-et-Moselle : Xavier Bonne, un as de la voltige aérienne

Xavier Bonne est pilote d’avion depuis 1999. Depuis, Il s’est spécialisé dans la voltige aérienne. Une passion qu’il l’a conduit à créer sa société (Happy-Voltige) afin de proposer aux amateurs de sensations fortes, des baptêmes.

Vrilles, tonneaux, boucles, si vous avez le cœur bien accroché et une forte envie d’adrénaline, voilà de quoi aiguiser votre curiosité. Xavier Bonne est le maître à bord de son Robin 21-60, un avion dont la structure est métallique pour résister à la voltige. Avant d’embarquer, le capitaine livre ses recommandations :

Je présente le vol et la feuille de route au candidat pour éviter des mauvaises surprises. Ensuite il y a les règles de sécurité : la mise en place du parachute et la répétition de la procédure en cas d’urgence.»

Après cette étape indispensable et obligatoire, l’installation à bord de l’appareil se fait à côté du pilote. Le micro casque est vissé sur les oreilles pour faciliter le dialogue. Le démarrage des moteurs résonne à travers le cockpit, le contact s’instaure avec la tour de contrôle pour obtenir l’autorisation de décoller et rejoindre la position pour la réalisation des acrobaties aériennes :

Après le décollage, nous allons en direction de l’axe souhaité pour prendre le temps de s’habituer aux bruits et à l’environnement. Une fois arrivé, nous effectuons une manœuvre zéro jet qui consiste à vérifier si tout reste en place dans le cockpit. Le principe est de faire un grand huit, histoire de se sentir en apesanteur juste avant de se lancer dans une chorégraphie aérienne.»

Figures souples ou plus corsées suivant l’envie du passager, Xavier Bonne fait alors parler son talent. Son écoute et son ressenti font de ce ballet aérien un moment unique et rare. Etes-vous prêts à essayer ?

Envolez-vous avec happy-voltige.