Meurthe-et-Moselle : Xavier Lallemand, un éleveur à la sauce japonaise

Xavier Lallemand est un jeune agriculteur dont la particularité est d’élever des vaches et des bœufs de race Wagyu, dite Bœuf de Kobé (Japon). Un mets rare et d’excellente qualité appelé le caviar de la viande.

Xavier Lallemand est aux petits soins pour ses vaches et ses bœufs venus du Japon. Ces bovins de race Wagyu bénéficient d’un régime particulier : biberons pour les veaux qui seront ensuite alimentés ensuite à base de foins «Bio», issus de ses champs sans pesticides et surtout une quiétude et un confort afin d’éviter tout stress. Un procédé obligatoire pour obtenir le résultat souhaité : le caviar de la viande.

Une aventure qui débute en 2013

Avant d’arracher cette récompense, Xavier Lallemand a dû investir pour l’achat d’embryons en 2013 qu’il a fallu inséminer auprès de ses vaches Prim' Holstein. Une obligation dictée par la loi japonaise qui interdit la vente d’animaux vivants. Depuis, 20 bêtes animent l’exploitation du jeune agriculteur de Crézilles :

Après les 10 premiers embryons, nous avons eu sept naissances. Ensuite nous en avons encore racheté 10 avec cette fois 6 naissances suivies de quatre autres. C’est ainsi que j’ai pu débuter mon élevage avec mes propres femelles Wagyu. Mais auparavant, il a fallu gérer le stress, les contraintes et surtout faire preuve de patience car nous n’étions sûrs de rien.»

Les femelles du "clan" Wagyu, veillent sur l'un des veaux de l'exploitation de Xavier Lallemand. © Radio France - Laurent Pilloni

Un pari gagnant pour cet éleveur dont la complicité avec ses bêtes est l’un des maillons forts qui le mène vers la voie de la réussite. Tous ses efforts commencent enfin à porter leurs fruits, Xavier Lallemand vient d’être sollicité par un restaurateur nancéien qui est en passe de proposer à la carte des pièces de viandes de son exploitation.