Michel Leeb, en tournée avec France Bleu !

A l'occasion de ses 40 ans de carrière, Michel Leeb est de retour sur scène avec un nouveau spectacle !

40 ans de bonheur pour 2 heures de plaisir!

Cet anniversaire, Michel Leeb tenait à le fêter sur scène : pour lui, 40 ans de carrière, c’est avant tout 40 ans de partage avec un public fidèle, qui l’a suivi dans le rire, la comédie et la musique.

Un one man show à son image, rempli de souvenirs, avec des parodies, des imitations et des sketches désormais cultes. Et comme l’artiste aime le mélange des genres et des talents, il sera accompagné par cinq musiciens, pour une ambiance live, chic et joyeuse à la fois…

De l’humour, du swing et de la complicité : un événement tout en élégance à ne pas manquer !

La tournée !